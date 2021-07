Ciofani e Ceravolo in gol, la Cremonese batte il Feralpisalò

PINZOLO - La seconda amichevole stagionale ha visto la Cremonese vincere per 2-1 sulla Feralpisalò. Dopo un primo tempo senza reti in cui i grigiorossi hanno badato molto alla forma e meno alla sostanza, nella ripresa si è deciso il risultato. Un errore un rinvio di Alfonso regala il vantaggio alla Feralpisalò ma poco dopo Ciofani pareggia al termine di una bella azione corale.

Al 22’ dopo uno scambio tra Beaz e Deli la palla è per Buonaiuto che colpisce il palo. Al 32’, su cross di Buonaiuto, Baez viene strattonato direttamente davanti alla porta. L’arbitro assegna un rigore che Ceravolo trasforma per il 2-1 grigiorosso. Con la Feralpisalò che si fa meno aggressiva c’è anche l’occasione per Ghisolfi al 42’ ma il tiro finisce sul portiere.