E' ufficiale: Mattia Zennaro alla Pergolettese

CREMA - Ora c’è anche l'ufficialità. Il centrocampista Mattia Zennaro, classe 2000, di proprietà del Genoa, è entrato a far parte del gruppo della Pergolettese. Il trasferimento dal club ligure è avvenuto in prestito. Nella passata stagione, il calciatore veneto era in forza alla Lucchese e prima ancora al Venezia, squadre con le quali ha collezionato 10 presenze in serie B e 14 in C. Il giocatore è un interno di centrocampo e prende il posto di Ferrari, passato alla Giana.