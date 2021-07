Gentili è in finale: la prima gioia azzurra è targata Cremona

TOKYO - La prima gioia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo è targata Cremona: il quattro di coppia italiano ha conquistato l’accesso alla finale. L'equipaggio composto da Giacomo Gentili (classe 1997 di scuola bissolatina), Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier ha concluso la sua batteria alle spalle della Polonia per soli tre centesimi, riuscendo a ottenere un pass per la finale che si disputerà martedì prossimo, 27 luglio. Per Gentili e compagni l'obiettivo medaglia è più di una semplice aspirazione.