Nasce la Cremona Youth Cup, torneo provinciale per under 17 e under 15

CREMONA - Nasce la Cremona Youth Cup, la Coppa della gioventù studiata e organizzata dalla delegazione di Cremona della Figc con la collaborazione del Comune di Cremona e l’appoggio di Cremonese e Pergolettese che metteranno a disposizione le loro strutture per la gara inaugurale e la finale. La coppa nasce come competizione provinciale parallela ai campionati. Sarà riservata a squadre Under 17 e Under 15 dilettanti, sia iscritte ai campionati provinciali che regionali. La partecipazione delle società non è obbligatoria, ma la delegazione auspica che la partecipazione sarà massiccia.

In base al numero di iscrizioni verrà programmata la fase a gironi prima dell’inizio dei campionati, quindi a primavera si svolgerà la fase delle eliminazioni dirette fino alla finale. La gara inaugurale verrà giocata allo stadio Voltini di Crema, mentre la Cremonese metterà a disposizione una struttura per la finalissima. La Youth Cup vuole incrementare l’attività giovanile dopo mesi di stop e in un certo senso unire la provincia in una competizione che mette in gioco tutto il territorio. La presentazione presso la Sala dei Quadri di Palazzo Comunale è stata introdotta dal segretario Gianluca Corbani della Delegazione e dal delegato Andrea Denicoli. Al tavolo presenti l’assessore allo sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi, il responsabile del vivaio della Cremonese Giovanni Bonavita, il dirigente della Pergolettese Lorenzo Bignami e il vice presidente del Comitato Regionale Lombardo della Figc Sergio Pedrazzini.