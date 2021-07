Cremonese: occhi su Sernicola, terzino del Sassuolo

CREMONA - Per completare il reparto difensivo la Cremonese avrebbe messo gli occhi su Leonardo Sernicola, terzino di proprietà del Sassuolo classe 1997 l'anno scorso in prestito alla Spal in serie B. Uscito dalle giovanili della Ternana, Sernicola ha vestito le maglie di Fondi e Matera prima di essere acquistato dal Sassuolo che lo ha girato anche Virtus Entella, Ascoli e appunto Spal. Il giocatore a Ferrara ha collezionato 29 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia. Nella scorsa stagione, contro la Cremonese, Sernicola aveva giocato 16 minuti all'andata e 10 al ritorno.