Colpo di scena al Crema: Dossena lascia la panchina

CREMA - Fulmine a ciel sereno al Crema (Serie D): il tecnico Andrea Dossena lascia la panchina nerobianca. L'allenatore ha accettato la proposta del Ravenna, club ambizioso appena retrocesso dalla Serie C. Il presidente Enrico Zucchi ha assecondato le richieste di Dossena, ringraziandolo per l'ottimo lavoro svolto nei diciotto mesi trascorsi al San Luigi. Ora, con mezza squadra già allestita e per la restante metà ancora da comporre, la società cremina dovrà affidarsi a un nuovo mister ancora da individuare.