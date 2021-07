Buon compleanno a Vialli, oggi sono 57

CREMONA - Compleanno speciale per Gianluca Vialli: oggi infatti compie 57 anni e li festeggia alla grande al seguito della Nazionale, a due giorni alla finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra.

Dopo gli anni indimenticabili alla Cremonese con cui conquistò la promozione in serie A nel 1984, il grande attaccante è stato una stella di Samp, Juve e Chelsea. Chiamato dall'amico Roberto Mancini come capo delegazione della nazionale italiana, da qualche tempo lotta contro una grave malattia di cui lui stesso in più occasioni ha parlato: "E' la mia la sfida più difficile". A Vialli vanno gli auguri di tutti gli sportivi cremonesi, con la speranza che domenica sera arrivi un regalo speciale.