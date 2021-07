'Bike Park Event', lo spettacolo delle mountain bike torna in golena

VIADANA - Si svolgerà nella mattinata di domenica 18 luglio “Bike Park Event”, il grande appuntamento che porterà in golena a Viadana oltre cento atleti agonisti della mountain bike.

Nel febbraio del 2020 l’evento era stato annullato in extremis, a poche ore dall’inizio della gara, poiché il giorno stesso era stato annunciato il lockdown. Tuttavia gli organizzatori, ovvero il Team Viadana Bike e il Comune di Viadana (che ha concesso il patrocinio), non si sono scoraggiati e quest’anno rilanciano con una edizione estiva tutta da vivere.

Il programma dell’edizione 2021, presentato in municipio dal sindaco Nicola Cavatorta, dall’assessore allo Sport Alessandro Cavallari, dal presidente del Team Viadana Bike Damiano Oliva e dal collaboratore Cristiano Gozzi, è davvero interessante. Il ritrovo presso il Football Bar di via Al Ponte è fissato per le ore 7.30 del mattino stesso. Alle ore 9 partiranno le gare, suddivise in 14 categorie (11 maschili e 3 femminili).

GUARDA LA LOCANDINA

Il “Bike Park Event” viadanese si svolgerà presso la struttura golenale inaugurata nel 2016, un vero fiore all’occhiello della città rivierasca. Il circuito interno – che verrà interamente utilizzato – misura circa 2,5 km e sorge laddove un tempo esisteva una discarica abbandonata e in seguito bonificata; verranno utilizzati tuttavia anche altri spazi in golena, per un percorso complessivo di circa 8 km. La gara, di interesse nazionale, fa parte del circuito BMB Race, ovvero Bassa Mantovana Bike; si tratta del secondo di sei prove itineranti.

“Siamo felici di ripartire – commenta il presidente Oliva – così come siamo contenti di ricominciare con il settore giovanile e con i più piccoli. Stiamo collaborando con il Rugby Viadana per far fare pratica con la mountain bike ai giovani rugbisti. Dopo la batosta del 23 febbraio 2020 ci riproviamo, convinti di fare una buona cosa, e ci teniamo a ringraziare tutti gli sponsor senza i quali l’evento non sarebbe possibile”.

“Ringrazio di tutto cuore il Team Viadana Bike – aggiunge l’assessore Cavallari – perché questa sinergia ha creato una situazione molto importante che sta interessando tutto il territorio. Il Bike Park è un gioiello sotto il profilo dell’ambiente e dello sport, e noi come amministrazione comunale, in ideale successione con la precedente giunta, siamo felici di continuare a collaborare di pari passo. Tutto nasce dalla fatica e dall’impegno degli organizzatori che si sono rimboccati le maniche per costruire e mantenere sempre impeccabile questa realtà”.

È fortemente consigliata la preiscrizione con allegata la foto del tesserino al numero di WhatsApp 3477786102. Per informazioni contattare il numero 0375 82598 o il 3472234107 (Damiano).