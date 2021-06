Domenica prima gara ciclistica dedicata ai Giovanissimi

CASTELVETRO - Si terrà domenica mattina 20 giugno, la prima edizione a Castelvetro Piacentino della manifestazione

ciclistica per la categoria Giovanissimi (7-12 anni). "Il 2021 rappresenta un anno importante per la “ripartenza” dopo il Covid19, in particolare per il nostro territorio e il nostro Comune così pesantemente colpito sin dalle prime zone rosse del 2020 sino ad oggi è e sarà un anno importante per riavviare le nostre attività e la socialità". Così introduce il Sindaco

Luca Quintavalla.

Grazie alla richiesta della Società Velo Club Cremonese B&P Recycling di Cremona, l'Amministrazione Comunale ha deciso di patrocinare e collaborare all'evento sportivo come testimonianza di ripartenza e rilancio del territorio e del settore dello sport locale, con il suo grande indotto, che da circa due anni ha forzatamente sospeso le attività per i giovani. Consapevoli che ancora l'emergenza sanitaria è in corso e sollecitati da tutti i livelli istituzionali, questa Amministrazione ha inteso lanciare un messaggio in occasione della “ripartenza” delle attività, iniziative ed eventi per rilanciare le relazioni sociali, l'economia e la salute in sicurezza.



A tale fine è stata programmata per il prossimo 20 giugno 2021 sul territorio di Castelvetro Piacentino in centro paese (zona di Croce S.Spirito) una gara ciclistica dedicata ai Giovanissimi. Si tratta del “1° Trofeo del Centenario della Latteria Sociale di San Pietro in Corte”. Si è voluto infatti cogliere l'occasione del centenario di una eccellenza del nostro territorio (famiglia Guzzoni di S.Pedretto) e legarla ad un evento sportivo e di ripartenza del settore e della socialità.

Il circuito cittadino, completamente pianeggiante, sarà caratterizzato da numerosi cambi di direzione che costringeranno i piccoli atleti a continui rilanci. Le categorie previste dalla G1 alla G6, prevedono anche prima delle gare ufficiali, una prova dimostrativa per la categoria MiniBiker (MPG). La distanza complessiva del percorso è di 1,3 Km. Il ritrovo previsto dalle ore 8:00 alle ore 9:00 a Croce S. Spirito e la prima partenza (G1) alle ore 9:30 e conclusione alle ore 12:30.

Durante lo svolgimento della manifestazione (dalle ore 8.30 alle 13) sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta lungo l’intero percorso della gara indicato nell’allegata planimetria, che interessa le seguenti vie:

- via Bernini (tratto compreso tra l’incrocio con via Caduti sul Lavoro e l’incrocio con il Q.re Aldo Moro);

- q.re Aldo Moro (tratto compreso tra l’incrocio con via Bernini e l’incrocio con q.re Aldo Moro civ. 29-30-31-47);

- q.re Aldo Moro civ. 29-30-31-47 (fino all’incrocio con via D.Alighieri);

- via D. Alighieri (fino all’incrocio con via Kennedy);

- via Kennedy (tratto compreso tra l’incrocio con via D. Alighieri e l’incrocio con la via Caduti sul Lavoro);

- via Caduti sul Lavoro (intera via);

- parcheggio via Bernini (area mercato).

In ogni caso, per particolari necessità o emergenze, l'organizzazione garantirà ai residenti la possibilità di transitare con propri mezzi, seguendo le indicazioni del personale preposto.