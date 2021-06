Fanfulla-Crema: stadio Dossena ore 18

LODI - Non un modo banale per celebrare una rivalità lunga un secolo. Cent’anni dopo il loro primo incontro (campionato di Promozione 1920-1921), Fanfulla e Crema tornano a sfidarsi e lo fanno dando vita alla semifinale playoff più avvincente e sentita tra tutte quelle in programma oggi. Si gioca alle 18 alla Dossenina; ai lodigiani basta non perdere, mentre i nerobianchi per passare il turno sono costretti a vincere. Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno i supplementari, e se il pareggio dovesse persistere anche al 120’, a qualificarsi sarebbe la formazione di casa, in virtù della miglior posizione di classifica.

Il derby è la storia di due nobili, attempate, signore che condividono lo stesso anno di nascita (il 1908) e che da allora indossano gli stessi colori, abbinandoli però in modo diverso, anzi inverso. Quando si incrociano mal si sopportano, ma in fondo, anche se non l’ammetteranno mai, si rispettano reciprocamente. A questo giro, grazie a un 2021 sensazionale, è il Fanfulla a partire con un piede avanti. Tuttavia, conoscendo lo spirito e l’attitudine battagliera, per nulla conservativa, della truppa bianconera, è difficile immaginare i bianconeri impegnati a gestire il risultato di partenza. Attaccheranno sin dall’inizio come, con tutta probabilità, farà il Crema. Del resto a sfidarsi saranno due autentiche macchine da gol, per distacco le più prolifiche del girone: 61 i centri dei nerobianchi, 60 quelli dei lodigiani. E, se i precedenti contano qualcosa, le reti non dovrebbero mancare neanche oggi, dal momento che da sole le due gare di campionato ne hanno regalate undici.

Lodigiano di Pieve Fissiraga, il tecnico cremino Andrea Dossena non snaturerà il suo credo calcistico. D’altra parte, nemmeno potrebbe: con gli uomini che ha a disposizione, non può che contare sul gioco, sulla velocità e sulle qualità tecniche. Un’altra via non esiste, anche perché il Crema ha nella fragilità difensiva e nell’incapacità di addormentare il match una volta in vantaggio i suoi più grandi limiti.

Difficile stavolta azzeccare gli undici undicesimi della formazione di partenza. Ferrari e Assulin sono recuperati ma verranno rischiati dal primo minuto? Probabilmente no: la sensazione è che possano essere utilizzati come arma a partita in corso. Qualche dubbio anche sulla posizione di Russo: contro il Sona è stato schierato sulla linea degli attaccanti ma si trattava di una partita diversa e soprattutto di un avversario diverso. Impossibile dunque escludere che venga riposizionato come esterno sinistro di difesa, dove tre settimane fa, proprio contro il Fanfulla, mise a segno una fantastica doppietta. Tra i lodigiani invece i sorvegliati speciali saranno Qeros e De Angelis, quest’ultimo autore di tre gol in due gare contro i nerobianchi.

Non è la prima volta che il cosiddetto derby del latte vale come semifinale playoff. Era già successo cinque anni fa, al termine del campionato di Eccellenza. Categoria diversa ma situazione analoga: match alla Dossenina, con due risultati utili su tre a favore del Fanfulla. Finì 3-3 e il pareggio bastò ai padroni di casa per passare il turno. Del resto, quasi tutte le sfide dell’era recente si sono chiuse con i bianconeri vittoriosi o comunque esultanti. Ma le statistiche, si sa, sono fatte per essere riscritte.