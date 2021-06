La Primavera della Cremonese in amichevole con l’Italia di Mancini

CREMONA - La Primavera della Cremonese non ha ancora chiuso la stagione. I grigiorossi dopo aver raggiunto i playoff giovedì celebreranno una stagione da sogno sfidando in amichevole a Coverciano l’Italia di Roberto Mancini.

La gara si giocherà alle ore 18. Nella mattinata di giovedì i ragazzi allenati da Pavesi partiranno per Coverciano e nel tardo pomeriggio sfideranno gli azzurri che non saranno stati utilizzati contro la Svizzera. Un bel premio per l’Under 19 grigiorossa al termine di un campionato andato oltre ogni aspettativa. L’invito ai grigiorossi è giunto direttamente dalla nazionale italiana per tenere in allenamento tutto il gruppo azzurro. La società grigiorossa in queste ore sta perfezionando i preparativi per consentire ai propri ragazzi di vivere questa esperienza unica.