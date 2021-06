Crema - Sona: 0 - 0 (primo tempo)

PRIMO TEMPO

10' - Dieci minuti di possesso palla cremino, senza rischi ma anche senza tiri in porta

LA FORMAZIONE

Ziglioli, Otabie, Gerevini, Nelli, Baggi, Forni, Salami, Laner, Poledri, Bardelloni, Russo.



A disposizione Pennesi, Adobati, Torchio, Viviani, Tomella, Bignami, Ferrari, Assulin, Cocci.

All. Dossena

Novanta minuti che valgono un’intera stagione. Finito il tempo dei calcoli o dei verdetti rimandati. L’ammissione o meno ai playoff si decide oggi al Voltini. Al Crema basta un punto per non rovinare quanto di buono costruito nelle precedenti 33 partite. Poi chiudere al quinto posto, al quarto o magari al terzo, cambia relativamente. Ciò che conta è assicurarsi l’accesso alla post season, non tanto per coltivare concrete speranze di ripescaggio in Serie C (che tutti sanno essere prossime allo zero) ma per la soddisfazione mai banale di essersi dati un obiettivo e averlo raggiunto.