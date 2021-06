Cremonese, playoff Primavera 2: addio al sogno promozione

LECCE - Non ce l’ha fatta la Cremonese. La squadra di Elia Pavesi perde 1-0 contro il Lecce nella semifinale playoff e vede sfumare il sogno promozione in Primavera 1. A decidere il match poco dopo la mezz’ora è un tiro al volo di Maselli che riprende una respinta fuori area e sorprende il portiere grigiorosso De Bono. La gara è stata giocata a viso aperto da entrambe le parti con i grigiorossi più pimpanti nel primo tempo senza trovare la via del gol. Nella ripresa il Lecce cerca di tenere gli avversari lontano dalla propria area evitando le pressione degli attaccanti che hanno creato spesso disturbo al portatore di palla. I grigiorossi provano più che altro con iniziative individuali fuori misura, quindi accelerano nel quarto d’ora finale senza riuscire a rimettere in parità il risultato, nemmeno al termine dei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Si chiude così un campionato comunque esaltante per una squadra che si è piazzata terza in classifica senza mai utilizzare un solo fuori quota (ne aveva in campo tre il Lecce classe 2001). La Cremonese ha onorato la semifinale pagando solamente sul classico episodio che decide spesso le gare. La squadra grigiorossa ha gettato comunque basi solide per la prossima stagione e parlare di playoff per il futuro non è più vietato.