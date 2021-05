Derby amaro, il Fanfulla batte il Crema 4 a 3

CREMA - E' successo veramente di tutto nel derby fra Crema e Fanfulla e come ogni derby che si rispetti non sono mancate emozioni, polemiche e anche qualche tensione eccessiva nel finale di gara. Alla fine ha vinto il Fanfulla 4 a 3 con il Crema che ha sbagliato al quinto minuto di recupero il rigore del possibile 4 a 4. Peraltro il Fanfulla aveva fallito un penalty in precedenza, parato dal portiere nerobianco.

E' stata una partita equilibrata, entrambe le squadre potevano vincere o potevano perdere, alla fine decisa dagli episodi. Con questi tre punti il Fanfulla continua a sperare nella vittoria del campionato mentre il Crema deve cercare di fare 4 punti nelle prossime due gare per qualificarsi ai playoff. Per i nerobianchi di mister Dossena la sconfitta è amara perché è arrivata nel finale e contro un avversario storico come il Fanfulla, ma non pregiudica la corsa ai playoff: il Crema è ancora padrone del suo destino.

La partita finisce con la vittoria del Fanfulla (3-4)

94' Rigore per il Crema, ma Bardelloni fallisce

87' QUARTO GOL PER IL FANFULLA Dopo il rigore parato, rete di Cirigliano. Secondo il Crema il pallone non era entrato, ma l'arbitro ha assegnato la rete

85' Ziglioli para un rigore

75' Gol annullato a Russo per fuorigioco

64' PAREGGIO DEL CREMA Bardelloni su assist di Salami

63' GOL DEL FANFULLA Incredibile errore di Baggi, gol di De Angelis

52' Infortunio per il Crema: esce Assulin, entra Tomella

51' Gran tiro di Assulin, splendida parata di Cizza

45' Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo con il risultato di 2-2

45' PAREGGIO DEL CREMA Ancora Russo con un tiro da fuori

42' RADDOPPIO DEL FANFULLA Splendido tiro da fuori di Qeros

35' PAREGGIO DEL CREMA Gran gol di Russo, destro a giro

33' Bardelloni sfiora il pari da due passi

31' GOL DEL FANFULLA. Bertelli al termine di una azione insistita

30' Doppia parata di Ziglioli, Fanfulla pericolosissimo

26' Ancora Anastasia al tiro, mira alta

24' Palo del Fanfulla su punizione con Anastasia

15' Doppia occasione per il Fanfulla con De Angelis: prima para Ziglioli, poi salvataggio decisivo di Russo

10' Ferrari, capitano del Crema, esce per infortunio

8' Russo al tiro: para Cizza

1' Primo tempo

0' Prima della partita verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Tarcisio Burgnich e di Gian Pietro Zucchi, papà del presidente del Crema Enrico, scomparso in settimana