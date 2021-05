Lucia Bacchi a 40 anni conquista un'altra promozione in A1

CASALMAGGIORE - La casalese Lucia Bacchi ha conquistato l'ennesima promozione in serie A1 della propria carriera trascinando, da capitana, la sua Megabox Vallefoglia al successo in finale contro Pinerolo di un'altra ex Casalmaggiore come Valentina Zago. Dopo aver vinto gara uno, le marchigiane si sono ripetute in gara due vincendo 3-1 e conquistando così la promozione. Per Bacchi, oltre al successo di squadra, anche il titolo di mvp delle finali. La schiacciatrice quarantenne aggiunge così questo successo alla Supercoppa Italiana, a due Champions League e ad una coppa Italia di A2 già nel suo palmares.