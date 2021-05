E' morto Tarcisio Burgnich, allenò la Cremonese

LUCCA - È morto a 82 anni Tarcisio Burgnich. L’ex difensore, tra le altre, di Inter e Napoli è scomparso nella notte dopo una lunga malattia. Era stato campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo.

Nella sua esperienza da allenatore Burgnich ha allenato anche la Cremonese in serie A nella stagione 1989-90. In quell’annata retrocesse in serie B e a stagione inoltrata venne esonerato e sostituito con Gustavo Giagnoni.

Burgnich è morto la notte scorsa nella casa di cura S. Camillo a Forte dei Marmi (Lucca), dove era stato trasferito dopo una degenza all’ospedale Versilia. La salma sarà esposta nella casa funeraria Ferrante a Viareggio, cittadina dove l’ex calciatore e allenatore viveva.

È stato infatti uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano, durissimo contro i suoi rivali, mai davvero cattivo, ma certo insuperabile.