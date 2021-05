38° GP Sportivi Sestesi: vittoria in volata di Davide Boscaro

SESTO ED UNITI – Doppietta del Team Colpack Ballan nel 38° GP Sportivi Sestesi. A imporsi in volata è stato Davide Boscaro che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Davide Persico; ha completato il podio Cristian Rocchetta della General Store Essegibi Fratelli Curia. Gara che è stata lungo comandata da un terzetto composto dai francesi Valentin Retailleau e Paul Lapeira (Ag2r Citroen U23 Team) e da Lorenzo Balestra della Beltrami Tsa Tre Colli. Una lunga fuga che è arrivata ad avere anche oltre il minuto di vantaggio. All’inizio dell’ultimo giro l’imprevisto attraversamento di un cane ha stoppato Retailleau e Balestra; Lapeira ha provato a mantenere la testa della corsa, ma anche lui è stato ripreso a una decina di chilometri dal termine dal gruppo comandato dal lavoro della Biesse Arvedi Premac. Nel finale spazio ai velocisti e in testa i corridori della Colpack che hanno piazzato lo sprint vincente con Boscaro, premiato anche con la maglia di campione regionale Under 23. Soddisfazione al termine nelle parole del presidente del Vélo Club Cremonese Cristiano Colleoni, del direttore tecnico Fulvio Feraboli e di Francesca Maria Viccardi, sindaca di Sesto.

FOTO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI