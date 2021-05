Spal - Cremonese (diretta ore 14)

CREMONA - La Cremonese può farsi un ultimo regalo, può prendersi l’ultima soddisfazione e frantumare in extremis l’unico muro che ancora non è riuscita a superare. La squadra di Pecchia è attesa al Mazza di Ferrara da una Spal che non sente ancora il profumo dei playoff e non può godersi un attimo di relax. La squadra dell’ex Massimo Rastelli oggi si gioca l’accesso agli spareggi promozione, non importa se nella posizione più scomoda che si possa chiedere. La Spal spera in un passo falso di Brescia o Chievo (tutte e tre hanno 53 punti) per rientrare tra le prime otto perché al momento è in svantaggio per la classifica avulsa. Potrebbe bastare anche un punto. Scenderà in campo puntando sul contemporaneo impegno del Brescia in casa di un Monza che invece deve vincere per sperare nel salto diretto in serie A. Parallelamente ci sarà anche la sfida tra il Chievo e un Ascoli salvo e sereno.