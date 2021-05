Franciacorta - Crema 1908 (diretta ore 15)

CREMA (2 maggio 2021) - Sarà stata vera gloria? Ad Adro l’ardua sentenza. Per capire se realmente il Crema può considerarsi uscito dall’unica vera crisi accusata dall’inizio della stagione, serve una conferma in più. La vittoria pescata all’ultima mano contro la Casatese è un buon indizio ma da solo non basta: per acquisire valore dev’essere supportato oggi da un’altra prestazione convincente. La truppa allenata da Andrea Dossena se la vedrà con un’altra squadra reduce da un periodo buio: lo Sporting Franciacorta, formazione dalla rosa iper competitiva eppure intrappolata, per colpe sostanzialmente proprie, in un limbo dal quale fatica a uscire.

