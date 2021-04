Vanoli-Brescia (ore 20.30)

CREMONA (25 aprile 2021) - Il derby tra Cremona e Brescia - questa sera alle 20.30 - è di per sé una partita sempre affascinante ed emozionante, ricca di rivalità, ma in questo caso ancora più sentita. La Vanoli, già salva matematicamente, per la prima volta nella sua stagione non dovrà guardarsi alle spalle, ma davanti. Il mirino si è spostato sui playoff. Attualmente Cremona occupa l’ultimo posto disponibile per giocarsi lo scudetto ed è seriamente intenzionata a non lasciarlo in queste ultime due giornate. Potrebbe essere sufficiente battere la Leonessa. L’obiettivo è questo, considerando l’ultima gara della stagione a Milano il 10 maggio una missione impossibile.

