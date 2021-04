Pergolettese-Giana (diretta ore 15)

CREMA (25 aprile 2021) - La Pergolettese si salva se oggi farà lo stesso risultato della Pistoiese, impegnata in casa propria nel derby contro il Grosseto. Se infatti al termine delle gare della 37esima giornata, il vantaggio dei cremaschi fosse ancora di 12 punti sui toscani, l’équipe allenata da Fiorenzo Albertini avrebbe la certezza di evitare i playout, che non si disputano con oltre 8 punti di distacco tra le due rivali. Il dato non dovrà comunque distrarre la Pergolettese, che oggi deve vedersela con la Giana al Voltini. La classifica dice che si tratta di uno scontro diretto, nel quale la posta in palio potrebbe essere di vitale importanza. Al contrario dei cremaschi, i milanesi vengono da uno splendido periodo di forma e soprattutto di risultati.

