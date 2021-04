La Cremo sale anche nei social

CREMONA (25 aprile 2021) - La scalata della classifica, ma non solo quella di serie B... La Cremonese sta vivendo un momento magico. Dalla zona retrocessione a quella playoff, ma anche dal punto di vista social. Negli ultimi tempi la fan base è in grande aumento, ovviamente di pari passo con i risultati della squadra.

Secondo le tabelle dell’agenzia europea Iquii che lavora sulle principali piattaforme ovvero Facebook, Istagram, Twitter e YouTube, la Cremonese è balzata nell’ultimo mese al primo posto come impennata di utenti con un +2.37 su tutte le avversarie della serie B. Le date prese in considerazione vanno dal 15 marzo al 15 aprile. Non solo, a livello europeo, sempre per quanto riguarda le seconde divisioni, i girigiorossi sono al sesto posto. Una classifica guidata dai francesi del Châteauroux, seguiti da Almeria e Paris Fc. Insomma un vero proprio crescendo, tenendo conto dei numeri della città di Cremona e di chi in giro per il mondo può essere affascinato da questa piccola realtà.

La Cremonese attualmente conta sulle quattro piattaforme principali circa 70mila seguaci. La maggior parte appartiene a Facebook con 30.300, poi Istagram con 23.800, Twitter 12.200 e YouTube con 1.650 utenti. Non solo. La Cremonese è anche la prima società di serie B ad avere un canale ufficiale sulla ‘giovane piattaforma TikTok e lì sono circa 6400 gli appassionati ai colori grigiorossi.

