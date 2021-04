Vanoli, Poeta resta altri due anni

CREMONA (20 aprile 2021) - Peppe Poeta e la Vanoli proseguiranno il loro rapporto per altri due anni. La prima notizia di mercato dopo aver raggiunto la salvezza è stata annunciata dal vice presidente Davide Borsatti. Ospite alla trasmissione Basket & Co. in onda su Cremona1, il dirigente biancoblù ha rivelato che l’esperto play di Battipaglia resterà legato a Cremona con un contratto biennale. «L’accordo è stato preso da alcune settimane — ha confermato Borsatti — ma abbiamo atteso la salvezza per poterlo annunciare». Poeta si aggiunge ai confermati coach Paolo Galbiati e al general manager Flavio Portaluppi che resteranno a Cremona anche per la prossima stagione.

