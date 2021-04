Sulla Super Lega Twitter di Braida: ma è un fake

CREMONA (20 aprile 2021) - «L'ESL è la cosa migliore che sia mai capitata al calcio». Nella notte tra lunedì a martedì dal profilo di Ariedo Braida è stato postato questo messaggio a sostegno della Super Lega di calcio. Il direttore generale della Cremonese però non ha alcun profilo social ed è lui stesso a smentire la paternità della frase: «Lo sanno tutti che non sono sui social e non so come possa essere uscita una cosa del genere».

Il dirigente grigiorosso ha un'idea opposta riguardo al progetto di creare una Lega elitaria parallela alla Champions League: «Così si perde il reale valore del calcio. Anzi, questo non è più calcio ma show-business a imitazione delle realtà che esistono oltre oceano». Insomma, al telefono Braida ha espresso un'opinione diametralmente opposta a quella apparsa sulla piattaforma Twitter della quale lo stesso dirigente non era a conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO