La Serie B sospesa fino al 1° maggio

CREMONA (18 aprile 2021) - L'assemblea di Lega B ha votato la sospensione del campionato di serie B fino al 1° maggio. Slittano quindi le gare in programma martedì 20 e sabato 24 aprile: le date individuate per scendere in campo sono 1, 4 , 7 e 10 maggio. Le uniche partite che verranno giocate nei prossimi giorni sono i recuperi fissati per il 27 aprile ovvero Pisa-Pordenone e Pescara-Entella. La Cremonese ricomincerà a giocare il 1° maggio contro la Reggina allo stadio Zini (mancheranno gli squalificati Strizzolo fra i grigiorossi e l'ex Montalto fra i calabresi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO