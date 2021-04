Desenzano Calvina-Crema: diretta ore 15

CREMA (18 aprile 2021) - Anziché rincuorare, la rifinitura di ieri mattina ha alimentato i timori. Trasformandoli in certezze. Baggi e con tutta probabilità anche Otabie salteranno la trasferta di oggi pomeriggio a Desenzano. Il centrale difensivo ha provato a scendere in campo ma il dolore al mignolo del piede (per il quale a questo punto si teme una microfrattura) non gli ha permesso di terminare la seduta; idem Otabie, anch’egli sofferente per un diverso tipo d’infortunio comunque rientrato anzitempo negli spogliatoi del San Luigi. Per il laterale classe 2002 la convocazione non è esclusa del tutto, anche se un suo utilizzo fino a ieri appariva improbabile. E la sua assenza complica non poco i piani di formazione di Dossena: come quota più giovane, a centrocampo dovrà essere schierato Bignami e di conseguenza uno tra Nelli e Poledri partirà dalla panchina. Anche perché come secondo centrocampista giocherà Laner, tenuto appositamente a riposo mercoledì col Brusaporto. La difesa, invece, verrà ridisegnata con lo slittamento di Russo in fascia destra, il rientro di Gerevini a sinistra e la coppia Gianola-Adobati al centro. Plausibile, stando alle indicazioni della rifinitura, una novità anche in attacco, dove Campisi dovrebbe rilevare Salami.



L’arbitro D’Eusanio di Faenza darà il fischio d’inizio alle 15.

