Brindisi-Cremona: diretta ore 20,45

CREMONA (18 aprile 2021) - L’attesa del piacere è essa stessa piacere, diceva Gotthold Ephraim Lessing. L’importante è che il piacere prima o poi arrivi... La Vanoli aspetta il giorno per poter festeggiare la salvezza, con la speranza che ci siano poche sorprese e che il party arrivi il più presto possibile. Magari già oggi nella trasferta di Brindisi. Perché le vie sono due per poter arrivare al paradiso. La prima, in ordine cronologico, passa da Desio. Infatti se Reggio Emilia dovesse battere Cantù la permanenza in serie A sarebbe matematica. E, visto che lo scontro diretto si giocherà alle 19.30, la notizia potrebbe arrivare in concomitanza dell’inizio della partita di Cremona al PalaPentassuglia. La seconda via è quella di puntare solo sulle proprie forze e quindi vincere a Brindisi e volare via in modo definitivo.

