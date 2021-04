Alessandria-Pergolettese: diretta ore 20,30

CREMA (18 aprile 2021) - La Pergolettese per la salvezza, l’Alessandria per la promozione in serie B. È altissima la posta in palio nel posticipo che si giocherà questa sera alle 20,30 allo stadio Moccagatta. Impianto nel quale, meno di un mese fa l’équipe cremasca ha strapazzato la Juventus Under 23. I precedenti, però, nel calcio lasciano il tempo che trovano e l’impegno che attende i gialloblù è di quelli che definire ostici è un eufemismo. Il team che ha la sua sede in riva al Serio è reduce da una settimana movimentata, con l’esonero a sorpresa del tecnico Luciano De Paola, al cui posto è stato promosso il suo vice Fiorenzo Albertini. Benché un avvicendamento in panchina crei sempre una situazione nuova, grossi contraccolpi la squadra non dovrebbe averne, anche perché Albertini era già nello staff e non stravolgerà l’assetto e gli equilibri. Cosa che del resto non avrebbe senso fare a tre giornate dal termine della stagione.

