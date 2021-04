Vanoli - Fortitudo Bologna (diretta ore 19)

CREMONA (14 aprile 2021) - Se non è una finale poco ci manca. La Vanoli questa sera affronterà la Fortitudo Bologna in uno scontro salvezza importantissimo. Tra le otto squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere la sfida è apertissima e vincere un match di questo peso, quando poi mancheranno tre giornate alle alla fine del campionato, sarebbe di vitale importanza. Per altro in caso di sconfitta di Cantù a Brescia ci sono forti possibilità che la salvezza possa anche essere matematica e quel che resta del campionato potrebbe diventare puro divertimento e magari speranza di poter raggiungere i playoff.

