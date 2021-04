Pergolettese, esonerato mister De Paola

CREMA (13 aprile 2021) - La Pergolettese ha comunicato di aver esonerato Luciano De Paola dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Società, nel suo comunicato, "lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione sportiva, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

La squadra, fino al termine del campionato, è stata affidata all’allenatore in seconda, Fiorenzo Mario Albertini.

