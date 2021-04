Cremonese - Empoli (diretta ore 16)

CREMONA (13 aprile 2021) - Gli effetti delle fatiche post Pordenone si abbattono decisamente sulla difesa della Cremonese che torna ad essere ridotta all’osso. Proprio nel giorno in cui arriva la capolista Empoli (stadio Zini, oggi alle ore 16) per recuperare la 12ª giornata di ritorno che venerdì 2 aprile era saltata causa focolaio Covid del toscani, costretti a giocarsi il jolly previsto dal comunicato 29 emanato dalla Lega B a ottobre 2020. Valeri e Ravanelli sono le due assenze di peso (il primo squalificato, il secondo indisponibile) di una linea arretrata che dovrà fare leva sulla ritrovata condizione del capitano Emanuele Terranova e che come rinforzo avrà in panchina solamente Michele Fornasier che nelle gambe ha solo i 90 minuti giocati contro l’Entella all’andata e che dunque non mette piede in campo addirittura da dicembre. Per proteggere il reparto arretrato, probabilmente Pecchia riproverà a partire con il 4-3-3 che ritrova Gustafson come mezzala al fianco di Castagnetti (ex di turno) e Bartolomei.

