Vanoli, risolto il contratto con Topias Palmi

CREMONA (12 aprile 2021) - Vanoli Basket Cremona e Topias Palmi comunicano di aver risolto consensualmente il contratto per la stagione sportiva 2020/2021.

L’atleta – fermo per motivi di salute – farà rientro in Finlandia dove continuerà nelle prossime settimane a sottoporsi alla terapia farmacologica indicata a seguito dagli accertamenti medici eseguiti, in modo da poter essere nuovamente idoneo alla pratica agonistica già durante l’estate 2021.

"Il Club, nel ringraziare Topias per la professionalità e il supporto dato alla squadra sia dentro che fuori dal campo, augura al giocatore di potersi ristabilire al più presto", si legge nel comunicato ufficiale.

