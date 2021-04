Canottaggio, Gentili e Rodini campioni europei

VARESE (11 aprile 2021) - Il quattro di coppia italiano ha vinto la medaglia d’oro agli Europei assoluti in corso a Varese. Capovoga dell’imbarcazione azzurra il cremonese Giacomo Gentili (Bissolati/Fiamme Oro). L’equipaggio italiano è partito subito forte e si è mantenuto in testa per metà gara insidiato dall’Olanda che dopo i mille metri attaccano. Risponde bene l’Italia che tiene il vantaggio e vince il titolo europeo. Bronzo per l’Estonia.

Cremona ha ottenuto un altro titolo continentale con Valentina Rodini (Fiamme Gialle), vittoriosa nel doppio pesi leggeri al fianco di Federica Cesarini.

Agli Europei assoluti è scesa in acqua anche la casalasca Alessandra Montesano (Eridanea/Fiamme Oro), che ha chiuso al quinto posto sul quattro di coppia.

Soddisfazione per i tre tecnici cremonesi Claudio e Giancarlo Romagnoli e Luigi Arrigoni.

