Seregno-Crema (diretta ore 15)

CREMA (11 aprile 2021) - Il giorno della verità. A Seregno, contro la potenziale capolista (ieri la Casatese si è riportata in testa), il Crema si gioca il proprio futuro. Se vince, rientra prepotentemente in corsa per il salto di categoria; se perde, esce di scena dalla lotta per il titolo e si ritrova pienamente invischiato in quella per i playoff; un eventuale pareggio sospenderebbe invece la sentenza, ma è evidente che sei punti da recuperare a nove giornate dalla fine, e senza più il jolly dello scontro diretto, assomiglierebbero a un piccolo Everest da scalare. Fatta eccezione per Francesco Pio Russo, squalificato, il tecnico Andrea Dossena può attingere dall’intera rosa.

