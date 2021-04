Cremonese-Pordenone (diretta ore 14)

CREMONA (10 aprile 2021) - Lo Zini, alle ore 14, spalanca di nuovo le sue porte per una sfida che in caso di vittoria consentirebbe ai grigiorossi di allungare la striscia e gestire con maggiore serenità il finale di stagione. Di fronte ai grigiorossi ci sarà il Pordenone che non vedrà in panchina l’ex Tesser, da poco sostituito da Domizzi. Lo scorso luglio era andata in scena tra le due compagini la classica gara di fine stagione, stavolta sarà battaglia vera, senza esclusione di colpi. Entrambe le squadre hanno ancora una gara da recuperare (i grigiorossi martedì con l’Empoli, i ramarri il 27 con il Pisa) ed entrambe arrivano da una vittoria. Pecchia può contare su una rosa nutrita e collaudata, sebbene sia tornata molto corta la panchina. Però ha in mano una squadra che ormai ha recepito bene i meccanismi in campo: dopo aver consolidato il 4-2-3-1, ultimamente si è orientata verso il 4-3-3 che consente di avere più densità in mezzo grazie alla corretta interpretazione che i giocatori sanno dare al gioco.

