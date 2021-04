Cosenza - Cremonese (diretta ore 15)

CREMONA (5 aprile 2021) - Il destino ha voluto che la corsa della Cremonese fosse disseminata di scontri diretti uno dietro l’altro e allora ai grigiorossi non resta che prendere in mano la situazione e volgerla a proprio vantaggio. L’Empoli causa Covid si è fatto da parte momentaneamente e per i grigiorossi si prolunga la carrellata di scontri salvezza che potrebbero mettere una solida garanzia alla loro graduatoria. Per la squadra di Pecchia c’è l’opportunità di allungare la striscia di risultati positivi e questa va presa al volo, senza commettere errori.

La Cremonese si è fermata a sette punti dopo i match contro Reggiana, Entella e Ascoli. Adesso si vedono all’orizzonte Cosenza e Pordenone che potrebbero davvero mettere al sicuro la stagione quando mancheranno ancora sei sfide da giocare.

Il margine che i grigiorossi hanno conquistato di slancio adesso deve essere incrementato: il Cosenza si è rifatto sotto ed è lontano solo quattro lunghezze, ma attenzione sempre al vantaggio sulla quartultima (la Reggiana) che se è superiore ai 4 punti evita la disputa dei playout.

Al Marulla oggi (ore 15) la squadra di Occhiuzzi punterà al bis dopo essersi rifatta la bocca assaporando la vittoria contro l’Ascoli. I calabresi nel mirino hanno prima di tutto il Pordenone, che affronteranno all’ultima giornata.

Fabio Pecchia per la prima volta si presenterà con la squadra quasi al completo. Mancheranno Valeri e l’elemento in quarantena causa Covid, ma questa volta la panchina sarà abbastanza lunga per dare maggiori scelte al tecnico di Formia che potrà gestire meglio le fatiche specialmente quando gli impegni saranno più ravvicinati.

