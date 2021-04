Vanoli Cremona - Reggio Emilia (diretta ore 18)

CREMONA (3 aprile 2021) - Non ci sono vie alternative, la Vanoli deve vincere. Oggi alle ore 18 la formazione di coach Galbiati affronterà la UnaHotels Reggio Emilia al PalaRadi. Un vero e proprio spareggio per la salvezza tra due squadre che si trovano appaiate al penultimo posto e con le stesse gare giocate. Un elemento statistico importante visto che tutte le altre pericolanti dovranno giocare una partita in più da qui alla fine. Vincere sarebbe un colpo pensatissimo, anche a livello morale. Per altro vorrebbe dire guadagnare due punti e portare sul 2-0 lo scontro diretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO