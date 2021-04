Novara - Pergolettese (diretta ore 17.30)

CREMA (3 aprile 2021) - Cottimisti del pallone. È la quarta partita in dieci giorni quella che oggi vede la Pergolettese affrontare in trasferta il blasonato Novara. Reduci da una striscia positiva che dura da quattro giornate e che ha portato loro in dote 10 punti, i gialloblù affrontano un match che potrebbe dare un indirizzo al loro finale di stagione. Un solo punto separa le due squadre in classifica. Chi vince si guadagna il diritto di lottare per i playoff. Chi perde, invece, dovrà probabilmente accontentarsi di puntare a una salvezza senza troppi patemi.

Mister De Paola può tornare a convocare ben 21 giocatori: al gruppo sono tornati ad unirsi i difensori Ferrara e Girelli, il centrocampista Figoli e l’attaccante Morello. Restano al palo Bortoluz, Ceccarelli, Lucenti, Longo, Piccardo e i giovani Labruzzo, Scarpelli e Bignami. Rispetto al recupero giocato mercoledì contro il Lecco e pareggiato 2 a 2, dovrebbero esserci un paio di novità in formazione, costituite da rientri di Candela in difesa e Andreoli a centrocampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO