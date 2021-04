E' ufficiale: Cremonese-Empoli rinviata

CREMONA (1 aprile 2021) - L'Empoli alla fine ha deciso di giocarsi il jolly e la Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi della sfida in programma domani (venerdì 2 aprile) contro la Cremonese. Dopo lo stop imposto dall'Ats alla squadra toscana, la società ha presentato richiesta alla Lega di rinviare il match che è stata accolta. Pertanto la Cremonese non avrà nemmeno l'obbligo di presentarsi inutilmente allo stadio Zini e la capolista non andrà incontro alla sconfitta scontata a tavolino. A questo punto la squadra di Pecchia proseguirà a lavorare in vista della trasferta a Cosenza in programma lunedì 5 alle ore 15.

