Impianti sportivi, dalla Regione 678.543 euro a fondo perduto

CREMONA (30 marzo 2021) - L’incremento di 5.340.346 euro sul Bando Impianti sportivi 2020 (previsto dalla delibera della Giunta regionale del 18/05/2020), fa seguito all’incremento di 2 milioni di euro sugli originali 7,5 milioni, già deciso lo scorso settembre. Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, alle Olimpiadi e ai Grandi eventi, chiarisce: "Grazie a questa nuova erogazione, nella provincia di Cremona sarà possibile cofinanziare la ristrutturazione o la riqualificazione di ulteriori cinque strutture e completare il finanziamento di una sesta". In totale, la nuova erogazione prevede 678.543 euro da destinarsi a fondo perduto alla riqualificazione degli impianti sportivi della provincia di Cremona. Di questi, 150.000 euro andranno al Comune di Izano per completare il cofinanziamento per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo comunale in via Europa. Gli altri 528.543 euro finanzieranno 5 nuovi progetti.

- Monte Cremasco, 40.000 euro, intervento di manutenzione e messa in sicurezza della Palestra comunale di via De Gasperi.

- Casalbuttano ed Uniti, 86.250 euro, manutenzione straordinaria dell'Impianto Sportivo comunale di via Miglioli, con adeguamento per superamento barriere architettoniche.

- Vescovato, 149.368 euro, riqualificazione della Palestra comunale di via I Maggio (utilizzo scolastico ed extra-scolastico).

- Castelleone, 150.000 euro, Riqualificazione del Centro Sportivo 'Dosso'.

- Agnadello, 54.300 euro, riqualificazione dell'Impianto Sportivo comunale: efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione.

