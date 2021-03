Ciclismo: un cavillo blocca la Coppa Dondeo

CREMONA (29 marzo 2021) - Era tutto pronto per la presentazione dell’edizione numero 74 della Coppa Dondeo, ma l’appuntamento fissato nel pomeriggio è finito in stand by per un problema burocratico, che dovrebbe però trovare soluzione in tempi ristretti. Un aspetto che ha messo in allerta gli organizzatori che si sono attivati subito per trovare la soluzione e che hanno preferito al momento aspettare ad alzare il sipario sull’edizione di lunedì. Una nuova normativa impone infatti di avere le adeguate autorizzazioni regionali quando una corsa sconfina fra due territori limitrofi. Gli organizzatori assicurano che per la gara è tutto pronto, ma senza quella firma attesa dalla Regione si è preferito slittare la conferenza della classica corsa per Juniores.

