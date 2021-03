Cremonese-Empoli sempre più a rischio rinvio

CREMONA (29 marzo 2021) - L'Empoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale che "nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Tutti i casi sono stati isolati e posti in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore". I giocatori positivi e isolati dunque superano le sei unità e aumenta decisamente il rischio che la gara con la Cremonese in programma venerdì 2 (stadio Zini, ore 18) possa essere rinviata a data da destinarsi anche perché la società grigiorossa ha comunicato - a propria volta - che un membro del gruppo squadra è risultato positivo e immediatamente isolato come previsto dalle direttive federali.

