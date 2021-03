Breno-Crema 1908 (diretta ore 15)

CREMA (28 marzo 2021) - La tegola è piombata nella rifinitura di ieri: Simon Laner, già non al meglio, ha provato ad allenarsi con i compagni, ma ha dovuto alzare bandiera bianca, abbandonando anzitempo la sessione. A causa dell’ennesimo infortunio muscolare, oggi a Breno non sarà disponibile. Una perdita pesante per il Crema, imbattuto con lui in campo dal primo minuto. In compenso, grazie alla riduzione della squalifica comunicata dalla Corte sportiva d’appello della Figc, il tecnico Andrea Dossena non dovrà scontare la terza e ultima giornata di stop, e potrà riprendere il suo posto in panchina. In terra camuna, i nerobianchi se la vedranno con un osso durissimo: la formazione allenata dall’ex Mario Tacchinardi è imbattuta con il Crema. Di tre scontri diretti, due li ha vinti nell’annata precedente e uno l’ha pareggiato l’autunno scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO