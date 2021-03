Dinamo Sassari - Vanoli Cremona (diretta ore 20)

CREMONA (27 marzo 2021) - Sarà una partita a dir poco particolare, ma in ballo ci sono punti che possono cambiare la stagione. Se non per Sassari, sicuramente per Cremona. Questa sera, ore 20 al PalaSerradimigni, la Vanoli affronterà la Dinamo per una gara che si presenta dai difficili contorni e ancora di più dal pronostico.

Da una parte Sassari reduce da due settimane abbondanti di quarantena domiciliare e di fatto con un solo allenamento, quello di ieri, alle spalle. Alle prese probabilmente ancora con un paio di casi non risolti di Covid. Dall’altra Cremona che arriva da due settimane terribili, sempre a causa del Covid e che anche questa volta si presenterà con 10 giocatori. Senza David Cournooh ancora positivo al Coronavirus. Di fatto la stessa formazione che è scesa in campo domenica contro Treviso con l’incognita Peppe Poeta che è partito con la squadra ma che non si è mai allenato e di fatto potrebbe restare in panchina tutta la gara per i problemi muscolari accusati contro la De’ Longhi.

