Cremonese, Pecchia al top tra i tecnici subentrati in corsa

CREMONA (26 marzo 2021) - Sono otto le società di Serie B che hanno optato per un cambio della guida tecnica. Numeri alla mano, finora non tutti i cambi di allenatore hanno portato vantaggi alle rispettive società. Nella classifica dei tecnici subentrati in corsa, i migliori al momento risultano Pep Clotet del Brescia e Fabio Pecchia della Cremonese. Con la media punti che sono riusciti a dare alle rispettive squadre, hanno recuperato posizioni in classifica e hanno dato una svolta alla stagione.

Clotet è quello che vanta la media punti migliore con 1,80 a gara seguito da Pecchia che ha portato la media punti della Cremonese a 1,62. I grigiorossi hanno scavato un bel margine di sicurezza sulla zona playout: mai infatti la Cremonese si era portata a sette punti (con diversi scontri diretti a favore rispetto a chi sta dietro) dal baratro. Rispetto allo 0,88 di Pierpaolo Bisoli, la marcia in più è palese.





