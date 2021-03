Tiro con l'arco, Cremona vince l'oro ai campionati italiani

RIMINI (16 marzo 2021) - Dall’11 al 14 marzo, presso il Palafiera di Rimini, si è svolto il 48° campionato italiano indoor di tiro con l’arco. L’ottima organizzazione ha consentito agli 885 atleti iscritti, suddivisi su 4 giorni di gara, di disputare un campionato di alto livello, nel quale anche i nostri atleti partecipanti hanno confermato gli ottimi livelli di Preparazione. Durante la competizione si respirava un clima surreale, senza pubblico, con rigidissimi protocolli anti Covid 19 e l’accesso consentito solo ad atleti e tecnici accreditati. La squadra arcieri Seri Art Arco Olimpico Master Maschile si era qualificata ai campionati come prima riserva, dopo le 8 squadre migliori di tutta Italia.

I “ragazzi” spronati dall’allenatore Luciano Milanesi, non si sono fatti intimidire, presentandosi sulla linea di tiro con determinazione e tanta voglia di fare bene. Già dai risultati delle prime volé, la squadra composta da Franco Azzoni, Gino Franzini e Claudio Bertoni si è vista nelle prime posizioni della classifica provvisoria, arrivando a dominare per quasi tutta la gara alternandosi con la squadra laziale dell’Arco Club Pontino. Dopo aver tirato tutte le 180 frecce a disposizione e aver totalizzato 1632 punti, si sono aggiudicati la prestigiosa medaglia d’oro con il titolo di classe di campioni d’Italia 2021. La Seri Art era presente ai campionati italiani anche con l’atleta Paolo Azzoni, campione italiano arco olimpico Juniores maschile 2020, che pur avendo raggiunto un ottimo punteggio di 569 punti non gli è stato sufficiente per poter salire sul podio, piazzandosi al 6° posto; con l’atleta Alfredo Visioli, arco nudo Senior maschile, con 487 punti, posizionatosi al 37° posto. Entrambi Seguiti dal Tecnico Allenatore Luciano Milanesi. E con l’atleta Matilde Manini, arco olimpico Ragazzi femminile, alla sua prima esperienza ai campionati italiani, posizionatasi al 7° posto con 509 punti, punteggio rilevante, in quanto, a soli 10 anni (Giovanissimi Femminile) per poter partecipare ha dovuto iscriversi nella categoria superiore (Ragazzi Femminile), seguita dal Tecnico Mariaraffaella Motta. Un plauso a tutti gli atleti che con tanto impegno e sacrificio sono riusciti a conquistare il prestigioso titolo alla più importante competizione nazionale.

