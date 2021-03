Pallacanestro Reggiana, Attilio Caja è il nuovo allenatore

REGGIO EMILIA (16 marzo 2021) - La UnaHotels Reggio Emilia ha raggiunto un accordo sino a giugno 2022 con coach Attilio Caja, che da oggi è il nuovo capo allenatore della prima squadra biancorossa al posto dell’esonerato Antimo Martino. Classe 1961, nativo di Pavia, Caja ha alle spalle una lunga e prolifica carriera nel campionato italiano, con più di 500 panchine nella massima serie tra Pavia, Roma, Milano, Pesaro, Napoli, Roseto, Udine, Vanoli Cremona e per ultima Varese, che ha condotto nelle ultime quattro stagioni e da cui si è 'separatò consensualmente questa mattina. Nella sua carriera anche due esperienze in azzurro, in entrambi i casi alla guida della Nazionale Sperimentale, conquistando l’argento nei Giochi del Mediterraneo del 1997 e ritornando poi in panchina nell’estate 2014 in occasione di due tornei in Cina. Nel suo palmares una Supercoppa Italiana con Roma nel 2000 e due titoli come miglior allenatore della Serie A, nel 1996 e nel 2018. (ITALPRESS)