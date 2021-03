Entella - Cremonese (diretta ore 16)

CREMONA (16 marzo 2021) - Il recente successo contro la Reggiana ha consentito alla Cremonese di toccare con mano l’importanza che gli scontri diretti di marzo potranno avere sulla classifica e sul futuro della stagione. Il massimo vantaggio che i grigiorossi sono riusciti quest’anno a mettere tra sé e la zona playout deve tradursi in uno stimolo ulteriore e non indifferente per tenere alta la guardia ed esaltare lo spirito di sopravvivenza che in serie B anima qualsiasi incontro. Con l’unico scopo di incrementarlo e difenderlo il più a lungo possibile. La Cremonese sta dimostrando che quando gioca con ordine, aggressione e rapidità riesce a sfruttare sia la grande quantità di alcuni suoi elementi, sia la qualità di altri che possono risultare determinanti nello spezzare le gare. Il rotondo tre a zero dello Zini è incoraggiante ma già alle spalle e non può essere considerato un termine di paragone per la gara in programma oggi. Il vantaggio sulla zona playout è minacciato seriamente dalla trasferta (Stadio Comunale, ore 16) a Chiavari. La Virtus Entella attende in casa la formazione di Pecchia per un altro scontro salvezza delicatissimo.

