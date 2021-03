Focolaio Pergolettese, rinviata la gara con il Lecco

CREMA - Focolaio alla Pergolettese: salta la gara in progrramma mercoledì al Voltini contro il Lecco, dopo che l'esito dei tamponi ha rilevato la positività di 8 elementi del gruppo squadra. Nel pomeriggio l'Ats ha bloccato gli allenamenti, che potranno riprendere regolarmente giovedì solo per i giocatori che risulteranno negativi ai controlli che verranno effettuati in queste ore.

