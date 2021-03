Il calcio cremonese piange Alamiro Arisi

CASALBUTTANO (14 marzo 2021) - Un vuoto incolmabile per il calcio dilettantistico cremonese, una perdita che lascia senza parole un’intera provincia. Alamiro Arisi si è spento prematuramente nella notte tra sabato e domenica sconfitto dopo una lunga lotta contro la malattia. Un intervento lo scorso ottobre sembrava averlo risollevato, poi l’improvvisa ricaduta da cui non si è più ripreso. Arisi era un personaggio conosciutissimo nel mondo del calcio cremonese: da giocatore, dirigente e tecnico ha attraversato il territorio facendosi apprezzare da tutti. Col fratello Giancarlo, già preparatore atletico della Vanoli, gestiva l’azienda agricola di famiglia. Lascia la moglie Caterina, la figlia Claudia, la mamma Giuseppina, i fratelli Rosa Maria, Giancarlo e Guido. Lunedì la salma lascerà le Ancelle di Cremona alle ore 12 per la chiesa di San Francesco a Casalbuttano, dove martedì alle 15,30 sarà celebrato il funerale.

